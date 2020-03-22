Какие права имеют пассажиры, рейсы которых отменили из-за коронавируса. Разъяснения Еврокомиссии (инфографика)

Еврокомиссия разъяснила права авиапассажиров, рейсы которых были отменены из-за ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом COVID-19.

В пояснительном документе указывается, что клиенты авиакомпаний в случаях отмены рейса имеют право на полный возврат средств, перебронирование на ближайший доступный рейс или на более поздний рейс.

Авиакомпания может предложить пассажиру ваучер, но пассажир не должен лишаться права на возврат авиабилета в денежной форме, говорится в разъяснении Еврокомиссии.

Если пассажир предпочтет лететь ближайшим рейсом, он получает право на заботу. Авиаперевозчик должен обеспечить клиента напитками и едой, а при длительном ожидании – бесплатным отелем и трансфером между отелем и аэропортом.

Еврокомиссия разъяснила, что пассажир теряет право на заботу, как только соглашается на полный возврат или перебронирование на более позднюю дату.

Если авиакомпания не отменила рейс, и пассажир решил отказаться от поездки по своему желанию, то вернуть билет или изменить дату перелета он может только по правилам тарифа.

В разъяснении также сказано, если перелет в обе стороны оформлен в рамках одного бронирования, и один из рейсов был отменен, пассажир имеет право на возврат или перебронирование всей поездки. Если каждый рейс выполнен как отдельное бронирование, то все действия с отмененным рейсом проводятся по правилам тарифа.

Также Еврокомиссия разъяснила права авиапутешественников на компенсацию согласно регуляции EC261/2004 при отмене рейсов менее чем за 14 дней до вылета.

Если авиакомпании отказались от выполнения рейсов из-за ограничения полетов со стороны государств или запрета на въезд определенным категориям граждан, то такие отмены относятся к “чрезвычайным обстоятельствам”, что не предусматривает выплату компенсации.

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Авиакомпании также освободили от выплаты компенсаций, если они решат отменить рейс для обеспечения безопасности и здоровья экипажей.

Новые разъяснения от Еврокомиссии уже раскритиковала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и организация Airlines for Europe, назвав некоторые разъяснения неадекватными.