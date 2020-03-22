Более 150 теплокоммунэнерго пересчитали плату за отопление за февраль

По состоянию на 17.03.2020, по данным областных и Киевской городской государственных администраций, в Украине перерасчет размера платы за тепловую энергию и соответствующие коммунальные услуги для населения за февраль 2020 года проведено 152 предприятиями теплоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

“В феврале 2020 года цена природного газа для предприятий теплоснабжения составляла 3 948,00 грн за тыс.куб.метров (без НДС и других надбавок). При этом в тарифах на тепловую энергию, услугам по централизованному отоплению и поставке горячей воды большинства предприятий теплоснабжения цена газа учтена в размере 6 235,51 грн за тыс. куб. метров (без НДС и прочих надбавок) (цена больше на 2 287,51 грн, или на 36,7%)”, – говорится в сообщении.

О чем свидетельствует анализ информации, полученной из регионов:

в 14 областных центрах Украины базовыми предприятиями теплоснабжения принято решение о проведении соответствующего перерасчета (города Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Тернополь, Харьков, Херсон, Черновцы, Киев);

в 10 областных центрах Украины (города Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов) не будут проводить перерасчет.

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Уменьшение платы для населения за февраль 2020 года составляло:

от 4% (г. Белая Церковь) до 31% (г. Винница, г. Львов) – за услуги по централизованному отоплению;

от 13% (г. Мариуполь) до 28% (г. Винница) – за услуги по централизованному снабжению горячей воды.

В целом по Украине самый большой процент перерасчета за услугу по централизованному отоплению за февраль 2020 года получило население, которое получает указанные услуги в городах Белгород-Днестровский, Измаил (32%), Винница, Малин, Узин, Бородянка, Ирпень, Львов (31%), Черноморск (30%).

Справка Finance.ua: