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НБУ не продавал валюту из резерва для поддержки гривни - впервые за несколько недель

НБУ не продавал валюту из резерва для поддержки гривни - впервые за несколько недель

Банки в Украине смогут пополнить свои кассы наличным долларом в ближайшие дни.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

“Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную”, – говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор отмечает, что впервые за последние несколько недель котировки гривни на межбанке не нуждались в интервенции со стороны Нацбанка.

В НБУ также отметили, что впервые за последние несколько недель в Национальном банке не пришлось проводить интервенции по продаже валюты.

“Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за доллар США”, – отметили в ведомстве.

По материалам УКРИНФОРМ
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