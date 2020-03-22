Amazon на время карантина открыл бесплатный доступ к детским шоу

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Amazon на время карантина из-за коронавируса открыл бесплатный доступ к более 40 детским шоу, чтобы помочь родителям развлечь своих детей. Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет.
Как сообщает deadline, дети смогут смотреть мультфильмы “Свинка Пеппа”, “Каю”, “Опавшие листья”, “Пожарный Сэм” и многие другие.
Все они будут бесплатно доступны для всех клиентов по всему миру.
Ранее Amazon изъяла более миллиона товаров, производители которых утверждают, что они защищают от коронавируса или даже полностью излечивают его.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ответ Швеции на COVID-19: Школы и предприятия работают, людей призывают поддержать малый бизнесВчера, 22:32 - 6365 29
Сеть АТБ ввела "пенсионный" час14 ч. назад - 24856 16
Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса (инфографика)8 ч. назад - 7281 9
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон12 ч. назад - 3738 4
В Украине выросли продажи новых авто в первую неделю карантина13 ч. назад - 1889 3
Сеть АТБ ввела "пенсионный" час14 ч. назад - 24856 16
Межбанк: валютные заемщики начинают "выдыхаться"11 ч. назад - 13312
Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса (инфографика)8 ч. назад - 7281 9
Ответ Швеции на COVID-19: Школы и предприятия работают, людей призывают поддержать малый бизнесВчера, 22:32 - 6365 29
Правила карантина для автомобильных перевозок14 ч. назад - 3389
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон12 ч. назад - 3753 4
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусомВчера, 10:35 - 292
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 6151 3
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 2050
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 5177