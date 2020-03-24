Игровые платформы столкнулись с растущим спросом на фоне карантина из-за коронавируса

Крупные игровые онлайн-платформы сталкиваются с ростом спроса, поскольку все больше стран и населенных пунктов вынуждают граждан оставаться дома в попытке ограничить распространение нового коронавируса. Об этом пишет Ars Technica.

На прошлой неделе онлайн-сети Microsoft и Nintendo на короткое время отключились для многих пользователей по всему миру, и сетевой трекер Downdetector отметил многочисленные всплески зарегистрированных проблем с PlayStation Network в течение недели.

Глава по Xbox в Microsoft Фил Спенсер подтвердил через Twitter, что “использование взлетело практически везде”, и поблагодарил сотрудников, работающих над восстановлением серверов. “В эти времена многие люди используют игры как способ оставаться на связи”, – отметил он.

В своем недавнем обновлении Microsoft дала смутные заверения в том, что она “активно отслеживает тенденции производительности и использования, чтобы гарантировать оптимизацию сервиса для наших клиентов во всем мире и приспособиться к новому росту и спросу”, отмечает издание.

Sony тем временем объявила, что “работает с интернет-провайдерами в Европе относительно трафика загрузок, чтобы помочь сохранить доступ для всего интернет-сообщества”. Это означает общее ограничение, которое может привести к “несколько более медленной загрузке игр или с задержкой” для европейских пользователей, но все же должно обеспечить “надежный игровой процесс” в многопользовательских онлайн-играх, считает Sony.

Компания Sony пытается решить “проблемы с интернет-стабильностью, поскольку беспрецедентное количество людей практикуют социальное дистанцирование и становятся все более зависимыми от доступа в Интернет”, – говорится в сообщении компании. Этот шаг последовал через несколько дней после того, как Netflix и YouTube предприняли аналогичные меры по снижению качества потокового видео по умолчанию в Европе после давления со стороны институтов ЕС, пишет издание.