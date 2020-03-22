"Новая почта" адаптировала инфраструктуру к доставке медицинских препаратов

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Логистическая компания адаптировала свою инфраструктуру в соответствии с условиями работы с доставкой лекарств и медицинских препаратов.
“Новая Почта” протестировала и адаптировала собственную логистическую инфраструктуру к новым условиям продажи и доставки медицинских препаратов каждому жителю нашей страны”, – заявил соучредитель компании Вячеслав Климов.
В компании добавили, что решение Кабмина о разрешении осуществлять почтовую доставку лекарств операторами рынка является своевременным, важным и жизненно необходимым шагом в условиях карантина.
“Мы убеждены, что вместе с другими операторами почтовой связи сможем обеспечить быструю, качественную и удобную доставку медицинских средств”, – отметили в “Новой почте”.
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