Volkswagen переходит на массовое производство электрокаров

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Немецкий автмобильний концерн Volkswagen в ближайшее пять лет выпустит полтора миллиона электрических машин.
Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба компании.
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Уже в конце этого года в продажу поступят электрокары с новой модульной платформой MEB. Эта архитектура достанется всем моделям.
Полностью от двигателей внутреннего сгорания Volkswagen откажется к 2050 году.
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