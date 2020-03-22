Volkswagen переходит на массовое производство электрокаров

Немецкий автмобильний концерн Volkswagen в ближайшее пять лет выпустит полтора миллиона электрических машин.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба компании.

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Уже в конце этого года в продажу поступят электрокары с новой модульной платформой MEB. Эта архитектура достанется всем моделям.

Полностью от двигателей внутреннего сгорания Volkswagen откажется к 2050 году.