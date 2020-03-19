Сервисные центры МВД расширяют список дистанционных услуг (инфографика)

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В условиях карантина сервисные центры МВД расширяют список административных услуг, которые могут предоставляться дистанционно.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
“Отныне, начиная с 21 марта 2020 года, очередные сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде для проведения первой государственной регистрации новых легковых транспортных средств”, – говорится в сообщении.
Для получения этой услуги владелец или уполномоченное им лицо может направить в дежурный сервисный центр МВД пакет документов.
После проверки сканкопий документов работник назначает дату и время для получения оригиналов документов, внесения заявителем обязательных платежей и непосредственной выдачи свидетельства о регистрации и номерных знаков в этом сервисном центре МВД.
Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет:
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