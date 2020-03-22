Укрзализныця назначила еще два поезда для перевозки украинцев из Польши

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Укрзализныця назначила еще два спецпоезда для перевозки украинцев из Польши на 25 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
“Укрзализныця назначила еще два скоростных поезда Интерсити+ “Перемышль – Киев” для оказания помощи украинцам, которые в результате карантина не могут самостоятельно пересечь границу”, – говорится в сообщении.
Так, первый поезд отправится из Перемышля в 13:10 25 марта №716/715. Во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 22:17.
Второй поезд №706/705 отправится из Перемышля в 15:50 25 марта, также сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 00:46 26 марта.
Из Киева поезда отправятся без пассажиров. Однако бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции для пассажиров, которые будут ехать из Польши.
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