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Укрзализныця назначила еще два поезда для перевозки украинцев из Польши

Укрзализныця назначила еще два поезда для перевозки украинцев из Польши

Укрзализныця назначила еще два спецпоезда для перевозки украинцев из Польши на 25 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

“Укрзализныця назначила еще два скоростных поезда Интерсити+ “Перемышль – Киев” для оказания помощи украинцам, которые в результате карантина не могут самостоятельно пересечь границу”, – говорится в сообщении.

Так, первый поезд отправится из Перемышля в 13:10 25 марта №716/715. Во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 22:17.

Второй поезд №706/705 отправится из Перемышля в 15:50 25 марта, также сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 00:46 26 марта.

Из Киева поезда отправятся без пассажиров. Однако бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции для пассажиров, которые будут ехать из Польши.

По материалам УНН
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