0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

Украина увеличила производство курятины

Украина увеличила производство курятины

Украина нарастила производство замороженной и охлажденной курятины. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, за год производство охлажденной курятины выросло на 1,5%, производство замороженной курятины – на 21,7%.

В феврале этого года отечественные птицеводы произвели 19,3 тыс. тонн охлажденных тушек кур и 32,2 тыс. тонн замороженных частей тушек кур.

Кроме того, Украина нарастила производство субпродуктов домашней птицы – на 18,6%, до 8,9 тыс. тонн.

Напомним, курятина имеет противовирусные свойства, поэтому спрос на нее повышен.

Крупнейший производитель курятины (“Наша Ряба”), агрохолдинг МХП заявил, что работает на полную мощность, чтобы обеспечить украинцев мясом.

“Более 25 тысяч сотрудников МХП работают ежедневно, предоставляя украинцам доступ к качественным продуктам питания, а также поддерживая национальную экономику”, – отметили в компании.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.