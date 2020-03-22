Украина увеличила производство курятины

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Украина нарастила производство замороженной и охлажденной курятины. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Так, за год производство охлажденной курятины выросло на 1,5%, производство замороженной курятины – на 21,7%.
В феврале этого года отечественные птицеводы произвели 19,3 тыс. тонн охлажденных тушек кур и 32,2 тыс. тонн замороженных частей тушек кур.
Кроме того, Украина нарастила производство субпродуктов домашней птицы – на 18,6%, до 8,9 тыс. тонн.
Напомним, курятина имеет противовирусные свойства, поэтому спрос на нее повышен.
Крупнейший производитель курятины (“Наша Ряба”), агрохолдинг МХП заявил, что работает на полную мощность, чтобы обеспечить украинцев мясом.
“Более 25 тысяч сотрудников МХП работают ежедневно, предоставляя украинцам доступ к качественным продуктам питания, а также поддерживая национальную экономику”, – отметили в компании.
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