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Кабмин внес в Раду закон о банках для новой программы сотрудничества с МВФ

Кабмин внес в Раду закон о банках для новой программы сотрудничества с МВФ

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона №3260 “О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Сейчас законопроект прорабатывается в комитете. Документом предлагается усовершенствовать регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Предполагается определить особенности судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегировании им полномочий, решений КМУ об участии государства в выводе неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности остановки или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

Документом планируется и усовершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка были нанесены убытки (причинен ущерб), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

По материалам РБК-Украина
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