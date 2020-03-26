Госстат назвал количество безработных в Украине (график)

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2019 года составило 16,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,4 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,6 млн человек.



Госстат

В IV квартале 2019 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 51,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 57,7%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составлял по 8,7%.

Напомним, на период карантина для предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19 официально зарегистрированным безработным сохранят соответствующие выплаты.

Справка Finance.ua

С 1 марта 2020 года увеличился минимальный размер пособия по безработице: