Госстат назвал количество безработных в Украине (график)

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Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2019 года составило 16,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,4 млн человек.
Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,6 млн человек.
Госстат
В IV квартале 2019 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 51,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 57,7%.
Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составлял по 8,7%.
Напомним, на период карантина для предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19 официально зарегистрированным безработным сохранят соответствующие выплаты.
С 1 марта 2020 года увеличился минимальный размер пособия по безработице:
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