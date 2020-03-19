0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 87 0

На 50 млрд грн меньше: правительство планирует сократить расходы госбюджета в этом году из-за коронавируса

На 50 млрд грн меньше: правительство планирует сократить расходы госбюджета в этом году из-за коронавируса

Министерство финансов Украины рассматривает вариант сокращения государственного бюджета Украины на 2020 год для возможности увеличения расходов на систему здравоохранения из-за распространения коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Украины Юлии Ковалив в эфире телепрограммы “Свобода слова”.

По словам Ковалив, сокращение государственных расходов — необходимая мера для увеличения расходов на здравоохранение ради сдерживания распространения коронавируса в Украине.

Министерство планирует подать изменения в парламент в течение этой недели. В Украине могут сократить расходы на государственные закупки, различные программы, зарплаты сотрудников ведомств и министерств.

Еще одним вариантом получения дополнительных средств считают государственные заимствования — например, у Международного валютного фонда. По словам Ковалив, наша страна уже ведет переговоры с МВФ о выделении 3,5-4 дополнительных миллиардов долларов.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.