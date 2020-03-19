На 50 млрд грн меньше: правительство планирует сократить расходы госбюджета в этом году из-за коронавируса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство финансов Украины рассматривает вариант сокращения государственного бюджета Украины на 2020 год для возможности увеличения расходов на систему здравоохранения из-за распространения коронавируса Covid-19.
Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Украины Юлии Ковалив в эфире телепрограммы “Свобода слова”.
По словам Ковалив, сокращение государственных расходов — необходимая мера для увеличения расходов на здравоохранение ради сдерживания распространения коронавируса в Украине.
Министерство планирует подать изменения в парламент в течение этой недели. В Украине могут сократить расходы на государственные закупки, различные программы, зарплаты сотрудников ведомств и министерств.
Еще одним вариантом получения дополнительных средств считают государственные заимствования — например, у Международного валютного фонда. По словам Ковалив, наша страна уже ведет переговоры с МВФ о выделении 3,5-4 дополнительных миллиардов долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес прокомментировал возможное введение чрезвычайного положения в УкраинеВчера, 17:00 - 4275 20
Полиция блокировала продажу спецбилетов на проезд в транспорте Киева11 ч. назад - 1524 6
В Германии раздадут предпринимателям по 9-15 тысяч евроВчера, 17:42 - 10098 6
За первые 12 дней карантина в Украине количество людей, ищущих работу, возросло почти на 60% (инфографика)4 ч. назад - 1047 3
В Украине создадут Стабилизационный фонд на 200 млрд грн — Шмыгаль6 ч. назад - 565 3
Межбанк: курс продолжит лихорадить9 ч. назад - 14747
Курс доллара США растет. Стоит покупать технику сейчас, и будет ли подорожание?10 ч. назад - 11138 2
Запрет на выезд из Украины и дистанция в 1,5 метра: Кабмин ужесточил карантинВчера, 20:00 - 5582 2
😷У Зеленского спрогнозировали, когда закончится эпидемия коронавируса в Украине9 ч. назад - 4660 3
Как украинцы ищут недвижимость на карантине12 ч. назад - 4460 3
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом10 ч. назад - 160
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)Позавчера, 11:30 - 5886 1
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 1860
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 4696
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 3404