Ответ Швеции на COVID-19: Школы и предприятия работают, людей призывают поддержать малый бизнес

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Хотя практически все страны Европы закрылись на карантин из-за коронавируса, Швеция не стала тотально запрещать въезд и выезд из страны.
Там также продолжают работать школы, бары, рестораны и предприятия, сотрудников которых нельзя перевести на удаленную работу, а СМИ призывают местных жителей позаботиться не только о гражданах старше 70 лет, но и поддержать малый бизнес, который больше всего страдает от кризиса.
Сколько болеет. По данным шведского Агентства по вопросам общественного здоровья, в Швеции подтверждено уже больше 2 тысяч случаев инфицирования COVID-19, 33 человека умерли.
Что рекомендуют. МИД Швеции рекомендовал отменить все туристические поездки за пределы страны до 14 апреля, но при этом рабочие поездки за границу не запрещены. Как минимум три местные туристические компании TUI, Ving и Apollo отменили или перенесли уже забронированные поездки, сообщило местное издание svt.
Кроме того, 19 марта Агентство по вопросам общественного здоровья Швеции рекомендовало отказаться от поездок по стране, которые не являются необходимыми, в частности, связанными с празднованием Пасхи и встречами с пожилыми родственниками. Эта мера не является обязательной.
Еще одна рекомендация — максимально ограничить социальные контакты людям старше 70 лет и пользоваться услугами доставки продуктов и медикаментов. Агентство по вопросам общественного здоровья рекомендует шведам не посещать своих пожилых родственников, особенно людям с симптомами респираторного заболевания.
Также оно рекомендовано перевести старшие классы средней школы и университеты на дистанционное обучение. При этом младшие классы и детские сады продолжают работать.
«Основной принцип … заключается в том, что лица без симптомов, которые не относятся к группам риска, должны иметь возможность продолжать свою обычную деятельность. В то же время, сейчас существует ряд мер, которые помогают уменьшить распространение», — отмечается в сообщении этого шведского ведомства.
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