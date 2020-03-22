Новая технология позволяет маркировать фотографии невидимыми водяными знаками

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Французский стартап Imatag разработал технологию, которая позволяет изображения водяными знаками, даже если они были изменены, обрезаны, отредактированы или сжаты.
Многие фотографы и бренды ставят водяные знаки на свои фотографии, чтобы можно было видеть, кто является автором фото или источником изображения, когда фотография размещена в Интернете и в социальных сетях. Но это не идеально. Если поместить крошечный логотип в угол, то фото можно просто легко обрезать, чтобы оставить логотип за пределами фотографии.
В базах данных стандартных фотографий, таких как Getty и Shutterstock, в центре фотографии размещен гигантский логотип, поэтому его практически невозможно использовать, если у вас нет необходимых лицензионных прав.
Новая технология использует другой подход. Когда вы отмечаете фотографию, отдельные пиксели изменяются по всему изображению, поэтому вы не можете заметить это при сравнении с исходным изображением. Когда изменяется фотография, некоторые пиксели будут изменены, но не все. Таким образом, всегда можете снова найти водяной знак.
«Нет необходимости менять цвета напрямую. Вы должны начать с анализа оттенков серого, и это то, что мы делаем », – сказал Матье Десубо, соучредитель и генеральный директор компании. «Мы используем психовизуальные маски, чтобы водяной знак не возможно было увидеть обычным зрением».
Технология назначает подпись для каждой фотографии, которую она обрабатывает. Следуя тому же алгоритму, можно просто сравнить заголовки нескольких снимков, чтобы увидеть, если они пришли из одного источника.
Компания также запустила свой сервис для нескольких вариантов использования. С Imatag Monitor компания отслеживает авторские изображения в Интернете, чтобы увидеть, где они появляются.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес прокомментировал возможное введение чрезвычайного положения в УкраинеПозавчера, 17:00 - 4549 20
За первые 12 дней карантина в Украине количество людей, ищущих работу, возросло почти на 60% (инфографика)Вчера, 16:01 - 1474 6
Полиция блокировала продажу спецбилетов на проезд в транспорте КиеваВчера, 09:19 - 1708 6
В Германии раздадут предпринимателям по 9-15 тысяч евроПозавчера, 17:42 - 11481 6
В Украине создадут Стабилизационный фонд на 200 млрд грн — ШмыгальВчера, 14:12 - 729 4
Курс доллара США растет. Стоит покупать технику сейчас, и будет ли подорожание?Вчера, 10:12 - 15995 2
Межбанк: курс продолжит лихорадитьВчера, 11:13 - 15141
😷У Зеленского спрогнозировали, когда закончится эпидемия коронавируса в УкраинеВчера, 11:38 - 5258 4
Как украинцы ищут недвижимость на карантинеВчера, 08:11 - 4814 3
В Нацбанке сообщили, будут ли вводить ограничения на использование средств, которые есть у населения или бизнесаВчера, 11:02 - 4807 1
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусомВчера, 10:35 - 189
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 5920 1
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 1879
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 4753
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 3424