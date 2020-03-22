Новая технология позволяет маркировать фотографии невидимыми водяными знаками

Французский стартап Imatag разработал технологию, которая позволяет изображения водяными знаками, даже если они были изменены, обрезаны, отредактированы или сжаты.

Многие фотографы и бренды ставят водяные знаки на свои фотографии, чтобы можно было видеть, кто является автором фото или источником изображения, когда фотография размещена в Интернете и в социальных сетях. Но это не идеально. Если поместить крошечный логотип в угол, то фото можно просто легко обрезать, чтобы оставить логотип за пределами фотографии.

В базах данных стандартных фотографий, таких как Getty и Shutterstock, в центре фотографии размещен гигантский логотип, поэтому его практически невозможно использовать, если у вас нет необходимых лицензионных прав.

Новая технология использует другой подход. Когда вы отмечаете фотографию, отдельные пиксели изменяются по всему изображению, поэтому вы не можете заметить это при сравнении с исходным изображением. Когда изменяется фотография, некоторые пиксели будут изменены, но не все. Таким образом, всегда можете снова найти водяной знак.

«Нет необходимости менять цвета напрямую. Вы должны начать с анализа оттенков серого, и это то, что мы делаем », – сказал Матье Десубо, соучредитель и генеральный директор компании. «Мы используем психовизуальные маски, чтобы водяной знак не возможно было увидеть обычным зрением».

Технология назначает подпись для каждой фотографии, которую она обрабатывает. Следуя тому же алгоритму, можно просто сравнить заголовки нескольких снимков, чтобы увидеть, если они пришли из одного источника.

Компания также запустила свой сервис для нескольких вариантов использования. С Imatag Monitor компания отслеживает авторские изображения в Интернете, чтобы увидеть, где они появляются.