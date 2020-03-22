Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон

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Для обеззараживания телефона лучше всего использовать обыкновенное мыло и воду. Все дело в том, что абразивные средства могут повредить верхний слой устройства.
Итак, чтобы обработать свой гаджет от микробов и вирусов, возьмите тканевую салфетку, смочите ее водой, нанесите немного мыльного раствора, а после протрите телефон. Однако будьте внимательны, чтобы жидкость не попала в отверстия гаджета, иначе это может его испортить. После обработки возьмите сухую салфетку и вытрите устройство.
Такая процедура поможет устранить бактерии и вирусы с вашего телефона.
Кроме того, компания Apple советует использовать для обеззараживания своих гаджетов специальные антибактериальными салфетки с 70% содержанием изопропилового спирта.
Нужно понимать, что обыкновенной водкой дезинфицировать смартфон не стоит. Это бессмысленно, так как крепость жидкости должна быть не меньше 60%, а в водке всего 40%.
Кроме того, существуют специальные устройства, которые стерилизуют гаджеты в домашних условиях. Это происходит при помощи ультрафиолетового излучения.
Например, компания сделала гаджет для дезинфекции смартфонов и других предметов. Процедура дезинфекции занимает 30 секунд и не мешает работе смартфона. Чтобы очистить смартфон, его нужно положить в специальную сумку, застегнуть ее и нажать кнопку включения. Все очень просто и безопасно.
Постарайтесь поменьше использовать смартфон в общественном транспорте. После касаний поручней на руках могут оставаться патогены, которые в итоге переносятся на смартфон.
Приготовьте раствор для очистки: 60% воды и 40% спирта. Этим средством можно обработать поверхности, а затем вытереть сухой тканью.
Стоит помнить, что любой из вышеперечисленных способов теряет эффективность в момент, когда вы снова дотрагиваетесь к телефону. Ведь в таком случае на нем снова появятся микробы.
Рекомендуется обрабатывать свой телефон трижды в день – после прихода на рабочее место утром, перед обеденным перерывом и после прихода с работы домой. Такие манипуляции позволят держать аппарат всегда в чистом состоянии.
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