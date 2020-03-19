Заводы VW в Европе из-за коронавируса будут закрыты дольше, чем ожидалось

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Заводы Volkswagen Group в Европе из-за коронавируса будут закрыты дольше, чем ожидалось ранее. Такое заявление сделал глава немецкого автогиганта Герберт Дисс.
Заводы VW Group в связи с распространением в Европе коронавируса закрылись одними из первых в текущем месяце. Причем, самым первым стал завод SEAT в Барселоне, так как в Испании много случаев заражения COVID-19.
На данный момент закрыты все заводы компаний, входящих в VW Group, в том числе Audi, Skoda, Bentley, SEAT, VW, Bugatti и Scania. Первоначально ожидалось, что их работа приостановлена на 2-3 недели. Но, похоже, это продлится гораздо дольше, чем ожидалось.
«Вполне вероятно, что карантин продлится дольше, чем три недели. Вирус вряд ли прекратит распространяться за такой короткий промежуток времени. Поэтому мы должны быть готовы к более длительному карантину», — сказал Дисс.
Когда заводы VW Group возобновят работу – не известно. Это зависит от того, как будет дальше распространяться коронавирус. Судя по всему, европейские автопроизводители вряд ли заработают даже в мае.
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