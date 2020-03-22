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Украина больше подготовлена к кризису, чем в 2008 году - Шмыгаль

Украина больше подготовлена к кризису, чем в 2008 году - Шмыгаль

Несмотря на новые вызовы, правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильными позициями, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция рекордно низкая, государственный бюджет – сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%.

Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.

По материалам УКРИНФОРМ
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