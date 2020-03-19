Кличко заверил, что Киев продолжит строительство развязок и мостов

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что несмотря на потери в бюджете города, связанные с ограничительными мерами, городская власть продолжит строительство развязок и мостов в столице.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы все надеемся, что до плохого сценария не дойдет, но я могу сказать, что доходная часть бюджета города Киева, по предварительным расчетам, уже уменьшится. Это часть бюджета, которая связана с развитием нашего города. Тем не менее, те планы, которые я как мэр города предлагал киевлянам, что касается строительства развязок и мостов, я надеюсь, мы сможем реализовать”, – сказал Кличко.

Он отметил, что из-за карантина столица может потерять более миллиарда гривен.

“Сейчас работает два штаба. Один из них работает по ликвидации последствий, что касается этой опасной болезни, и второй штаб уже работает в экономическом направлении, мы сейчас прогнозируем те последствия, которые могут быть для столицы, для экономики. Уже сейчас я могу сказать, что потери – примерно где-то миллиард гривен, но я не исключаю, что эта цифра будет увеличиваться, мы не можем прогнозировать, насколько долго продлится карантин. Мы также зависимы от ситуации и от ситуации в мировой экономике, она имеет большое влияние и на город Киев, и на Украину” – сказал Кличко.