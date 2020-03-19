В Украине предотвратили вывоз масок в Израиль на миллион гривен

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Несмотря на карантин в Украине и запрет на экспорт медицинских товаров, в Израиль пытались вывезти маски на 1 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Сообщается, что прокуратура пресекла попытку вывоза за границу медицинских масок стоимостью более 1 млн гривен. По ходатайству, согласованному с прокурором, суд наложил арест на 21 000 масок.
“По версии следствия, работники одного из частных предприятий, злоупотребляя полномочиями, пытались экспортировать в Израиль 21 000 медицинских масок во время действия запрета, определенного постановлением Кабинета министров Украины”, – говорится в сообщении.
Херсонская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по факту злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.
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