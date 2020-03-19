Заработал портал поддержки предпринимателей на время карантина

Офис развития малого и среднего предпринимательства при поддержке Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства запустил информационный ресурс для поддержки бизнеса во время карантина.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Офис развития малого и среднего предпринимательства создал общий информационный ресурс для бизнеса во время карантина. Сейчас сайт содержит актуальную информацию и будет системно обновляться.

“Этот портал позволит предпринимателям, прежде всего, получать исключительно официальную информацию, уже собранную в едином месте. Мы будем обновлять ее и сообщать обо всех изменениях, которые будут вводиться для малого и среднего бизнеса”, – отметил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.

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На сайте уже доступна информация о действующих ограничениях для МСБ с целью противодействия распространению заболевания COVID-19, перечень мер государственной поддержки, ответы на главные вопросы от бизнеса.

Ресурс также будет наполняться полезными ссылками, советами специалистов и новостями для предпринимателей.

Справка Finance.ua:

В период карантина будут действовать новые законы по поддержанию бизнеса, которые были приняты Верховной Радой 17 марта.

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