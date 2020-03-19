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В январе-феврале из Украины экспортировали медтоваров для противодействия вирусу на 15 млн долл

В январе-феврале из Украины экспортировали медтоваров для противодействия вирусу на 15 млн долл

В январе-феврале 2020 года с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу, на 15,2 млн долларов.

Об этом сообщает StateWatch со ссылкой на официальные данные Таможни.

Отмечается, что за сентябрь-декабрь 2019 года экспортировали почти столько же, как за 2 месяца этого года – на 17 млн ​​долларов.

Всего же за сентябрь 2019 – февраль 2020 года с Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавируса на 34,2 млн долларов.

“Такая аномалия увеличения суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошла из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 млн долларов за 246,3 тонны в январе до 9,1 млн долларов за 394 тонны в феврале”, – пояснил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

В частности, феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

защитные очки – 1,8 тонны на сумму 54,9 тыс. долл;
респираторы – 2,2 тонны на сумму 154,5 тыс. долл;
медицинские одноразовые халаты – 1,5 тонны на сумму 48,1 тыс. долл;
медицинские халаты – 71,6 тонны на 959,3 тыс долл.

Помимо перечисленных товаров, в феврале с Украины также экспортировали:

нитриловые перчатки – 389 тыс пар;
медицинские перчатки – 216 тыс пар;
лабораторные костюмы – 30,2 тонны;
антисептик – 46,3 тонны.

При этом, эти данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось.

По материалам Економічна Правда
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