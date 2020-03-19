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Элитные часы и миллионные доходы: Кернес подал декларацию за 2019

Элитные часы и миллионные доходы: Кернес подал декларацию за 2019

Харьковский городской голова Геннадий Кернес за 2019 год получил более 20 млн гривен дохода.

Согласно декларации, Кернес заработал 1,152 млн гривен на должности мэра, еще 18,9 млн гривен – дивиденды от компании “Финекс-Капитал”. Также он задекларировал около 9 тыс. гривен процентов от депозитов.

Наличными Кернес хранит 64 млн гривен, в банках размещены депозиты на общую сумму около 17 млн гривен и более 17 тыс. долларов. В собственности мэра Харькова 11 элитных наручных часов, стоимость которых не указана, а также инвалидная коляска стоимостью более 100 тыс. гривен.

Также Кернес указал, что арендует 7 кв. метров в жилом доме в Харькове и комнату площадью 57,3 кв. м в отеле “Националь”. За минувший год потратил 1,8 млн гривен на медицинские услуги в Германии.

В декларации указаны и другие активы, такие как акции “Харьковоблэнерго”, “Харьковэнергосбыта”, а также 7000 инвестиционных сертификатов ООО “Компания по управлению активами “Финэкс-Капитал” стоимостью 7 млн гривен.

По материалам РБК-Украина
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