НБУ назвал главные факторы роста экономики Украины в прошлом году

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Основным драйвером рост экономики Украины в 2019 году на 3,2% оставался внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ).
Как отметили в НБУ, конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 11,9% после их увеличения на 9,3% в 2018 году. Потребление поддерживали прежде всего значительные темпы роста заработных плат и пенсий. Этому также способствовали достаточно высокие потребительские настроения населения, а также замедление инфляции.
В то же время потребление государственного сектора уменьшилось (на 4,9%). Это обусловлено прежде ожидаемо сдержанной фискальной политикой Правительства в период пиковых выплат по внешним обязательствам государства.
Весомым фактором экономического роста оставалась также инвестиционная активность. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 14,2%, отметили в НБУ.
Физические объемы экспорта товаров и услуг после незначительного снижения в 2018 году заметно выросли в прошлом году – на 6,7%. Впрочем, темпы роста импорта уступали экспорта. В результате отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП существенно уменьшился – до -0,4 в.п. по сравнению с -2,3 в.п. в 2018 году, говорится в комментарии.
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