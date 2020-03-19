В Украине создадут Стабилизационный фонд на 200 млрд грн — Шмыгаль

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Кабинет министров Украины создаст Стабилизационный фонд, объем которого составит почти 200 млрд грн.
Об этом в эфире программы “Свобода слова” на ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы Кабмина, государство располагает ресурсами на такие расходы.
“Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы”, — отметил Шмыгаль.
Премьер также сообщил, что будет создан экспертный стратегический совет, который будет нарабатывать решения для наиболее мягкого прохождения кризиса и начала развития после его завершения.
“Сегодня Украина в потенциальный кризис подходит более подготовленной, чем в 2008 году. У нас и значительные золотовалютные резервы в НБУ, у нас хорошие механизмы, у нас высокая ликвидность в банках. У нас все макроэкономические параметры значительно крепче, чем были в 2008 году, когда начинался финансовый кризис”, — рассказал премьер-министр.
При этом Шмыгаль подчеркнул, что, по оценкам экспертов, кризис будет более мощным, чем в 2008 году.
“Поэтому мы уже сегодня работаем с Министерством экономики, Министерством финансов совместно с международными финансовыми организациями, с МВФ в том числе, над разработкой и корректировкой макропрогноза, над разработкой механизмов стимулирования бизнеса, разработкой и внедрением уже в ближайшее время — буквально в апреле-мае — программы поддержки людей”, — заявил премьер.
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