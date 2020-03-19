Фонд гарантирования показал, сколько вкладов украинцы держат в банках (инфографика)

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По состоянию на 1 марта 2020 года физлица держали в банках 495,2 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем на начало февраля 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
“В течение февраля 2020 года сохранилась тенденция роста суммы вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда”, – говорится в сообщении.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало марта 2020 года:
Полностью защищенные вклады:
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 марта 2020 г. составила 30,5 млрд грн (6,2% от общей суммы вкладов).
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