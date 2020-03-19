Фонд гарантирования показал, сколько вкладов украинцы держат в банках (инфографика)

По состоянию на 1 марта 2020 года физлица держали в банках 495,2 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем на начало февраля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

“В течение февраля 2020 года сохранилась тенденция роста суммы вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда”, – говорится в сообщении.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало марта 2020 года:

вклады в национальной валюте – 290,2 млрд грн (+9,4 млрд грн за месяц)

вклады в иностранной валюте – 205,0 млрд грн (-1,5 млрд грн за месяц).

они переводятся в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

При проведении выплат по вкладам в иностранной валюте:*

Полностью защищенные вклады:

средства 98,3% вкладчиков в банках-участниках Фонда – полностью защищенные вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн);

гарантиями Фонда полностью покрывается 42,1% от общей суммы вкладов, что составляет 208,4 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 марта 2020 г. составила 30,5 млрд грн (6,2% от общей суммы вкладов).

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 марта 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало марта 2020 года, составила 11,3 млрд грн.

В ФГВФЛ хотят повысить гарантированную сумму вкладов в 3-4 раза. Расчеты показывают, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.

Препятствием к увеличению гарантированной максимальной суммы вкладов до 600-800 тысяч грн является вопрос реструктуризации задолженности Фонда гарантирования вкладов физических лиц ( ФГВФЛ ) перед Министерством финансов.

Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не столь велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.