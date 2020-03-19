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Цены на золото установили исторический рекорд дневного роста

Цены на золото установили исторический рекорд дневного роста

Вечером 23 марта стоимость основного драгметалла продемонстрировала самый высокий дневной рост за всю историю наблюдений с 1984 года.

Вчера, 23 марта, фьючерсы на золото с поставкой в апреле увеличились на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3, сообщает MarketWatch.

По информации издания, в долларовом выражении это является самым высоким дневным ростом за всю историю наблюдений, с 1984 года, а в процентном — с марта 2009 года.

Рост цен на золото и ослабление доллара произошли на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что центробанк США не будет ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется.

По состоянию на 21:10 по киевскому времени, цена на основной драгметалл скорректировалась до $1569,3 на унцию, по отношению к цене пятницы рост составил 5%.

По материалам Дело
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