Полиция блокировала продажу спецбилетов на проезд в транспорте Киева

Национальная полиция блокировала продажу специальных билетов на проезд в общественном транспорте Киева, которые позволяют на период карантина совершать поездки работникам критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как отметили правоохранители, неизвестные разместили сообщение о продаже спецбилетов на проезд в транспорте Киева на одной из рекламных интернет-площадок.

“Полицейские оперативно обнаружили это сообщение и заблокировали его. Также правоохранители провели профилактическую беседу с руководством интернет-ресурса о необходимости блокировки аналогичных объявлений”, – сообщили в МВД.