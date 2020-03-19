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Полиция блокировала продажу спецбилетов на проезд в транспорте Киева

Полиция блокировала продажу спецбилетов на проезд в транспорте Киева

Национальная полиция блокировала продажу специальных билетов на проезд в общественном транспорте Киева, которые позволяют на период карантина совершать поездки работникам критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как отметили правоохранители, неизвестные разместили сообщение о продаже спецбилетов на проезд в транспорте Киева на одной из рекламных интернет-площадок.

“Полицейские оперативно обнаружили это сообщение и заблокировали его. Также правоохранители провели профилактическую беседу с руководством интернет-ресурса о необходимости блокировки аналогичных объявлений”, – сообщили в МВД.

По материалам РБК-Украина
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