Полиция блокировала продажу спецбилетов на проезд в транспорте Киева

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Национальная полиция блокировала продажу специальных билетов на проезд в общественном транспорте Киева, которые позволяют на период карантина совершать поездки работникам критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Как отметили правоохранители, неизвестные разместили сообщение о продаже спецбилетов на проезд в транспорте Киева на одной из рекламных интернет-площадок.
“Полицейские оперативно обнаружили это сообщение и заблокировали его. Также правоохранители провели профилактическую беседу с руководством интернет-ресурса о необходимости блокировки аналогичных объявлений”, – сообщили в МВД.
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