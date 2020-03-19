Товарооборот розничной торговли увеличился на 17,8% (инфографика)

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За январь-февраль 2020 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины (юридических лиц) увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 128,63 млрд грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Лидером по объемам розничного товарооборота розничных предприятий в январе-феврале 2020 года были город Киев (почти 34,83 млрд грн, на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года).
Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (17,0 млрд грн, на 16,6% больше); второе – Харьковская (14,14 млрд грн, на 15,2% больше); третье – Одесская (13,33 млрд грн, на 13,9% больше) области.
Самые низкие объемы розничного товарооборота за январь-февраль 2020 года продемонстрировали розничные предприятия Луганской (1,60 млрд грн, на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2019), Черновицкой (2,43 млрд грн, на 7,6% больше ) и Тернопольской (2,73 млрд грн, на 16,4% больше) областей.
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