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Товарооборот розничной торговли увеличился на 17,8% (инфографика)

Товарооборот розничной торговли увеличился на 17,8% (инфографика)

За январь-февраль 2020 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины (юридических лиц) увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 128,63 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Лидером по объемам розничного товарооборота розничных предприятий в январе-феврале 2020 года были город Киев (почти 34,83 млрд грн, на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года).

Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (17,0 млрд грн, на 16,6% больше); второе – Харьковская (14,14 млрд грн, на 15,2% больше); третье – Одесская (13,33 млрд грн, на 13,9% больше) области.

Самые низкие объемы розничного товарооборота за январь-февраль 2020 года продемонстрировали розничные предприятия Луганской (1,60 млрд грн, на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2019), Черновицкой (2,43 млрд грн, на 7,6% больше ) и Тернопольской (2,73 млрд грн, на 16,4% больше) областей.

По материалам Економічна Правда
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