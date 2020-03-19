Крупнейшая авиакомпания Канады сокращает половину персонала

Авиакомпания Air Canada вынуждена вдвое уменьшить количество работников из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает CBC News.

“В Канадском союзе государственных служащих, который представляет интересы бортпроводников Air Canada, новость подтвердили, уточнив, что сокращения коснутся 3600 сотрудников Air Canada и 1549 – дочерней компании Rouge“, – говорится в сообщении. В целом на флагманскую канадскую авиакомпанию работает около 10 тыс. человек.

Кроме этого, Air Canada в течение следующих недель уменьшит сеть своих маршрутов почти на 75%. Вместо 154 международных и 62 внутренних рейсов будут выполняться только 19 и 40 соответственно.