Мария Золотарева: о проверках бизнеса во время карантина

Последние события в нашей стране, связанные с угрозой распространения короновирусной болезни (COVID-19), к сожалению, не лучшим образом повлияли на бизнес и прибыльность его хозяйственной деятельности.

Однако не стоит ли больше ценить человеческую жизнь и безопасность? Вопрос остается риторическим. Имеет смысл вводить «непопулярные» карантинные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса, однако государство должно также и поддержать бизнес, поскольку именно за счет него в основном и пополняется государственный бюджет.

17.03.2020 года Верховной Радой Украины был принят ряд законодательных актов, направленных на изменение порядка проведения проверок контролирующими органами. Предполагаем, что данные законопроекты будут безотлагательно подписаны Президентом Украины и вступят в силу в кратчайший срок. Рассмотрим основные изменения.

1. Запрет на проведение плановых проверок органами государственного надзора (контроля).

На период установления карантина или ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, установлен запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых проверок. Это предусмотрено принятым 17.03.2020 года в целом проектом Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 3219 от 16.03.2020 года (далее – Проект Закона № 3219).

Следовательно, в сегодняшних условиях введения карантинных мероприятий до 03 апреля 2020 года фактически будет действовать мораторий на проведение только, акцентируем на этом внимание, плановых проверок, на которые распространяется действие Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

К перечню органов государственного надзора (контроля) относятся, например, Государственная служба по вопросам труда, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная экологическая инспекция, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и ряд других.

Следует отметить, что ни Проект Закона № 3219, ни Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» не дают ответа, что делать с проверками, которые продолжаются.

Считаю, что с даты вступления в силу Проекта Закона № 3219, то есть со дня его опубликования, плановые проверки органов государственного надзора (контроля) должны быть завершены и не подлежат возобновлению вне срока их проведения, поскольку это не предусмотрено законом.

2. Мораторий на проведение налоговых проверок.

17.03.2020 года Верховной Радой Украины был принят проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 3220 от 16.03.2020 года (далее – Проект Закона № 3220), который существенно ограничивает контрольно-проверочную работу налоговых органов.

Так, на период с 18 марта по 31 мая 2020 года установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок. Речь идет о как плановых, так и о внеплановых документальных проверках, а также о фактических проверках.

Введенный мораторий, однако, не касается камеральных проверок и документальных внеплановых налоговых проверок заявленного бюджетного возмещения или отрицательного значения по НДС, которые проводятся на основании п.78.1.8. п.78.1. ст.78 НКУ.

В то же время неначатые плановые налоговые проверки, подпадающие под действие моратория, будут перенесены на другой срок, который будет обнародован до 30.03.2020 года на сайте ГНС Украины в обновленном графике плановых проверок.

В свою очередь, проведение документальных и фактических налоговых проверок, которые по состоянию на 17 марта текущего года не завершены, временно приостанавливается на период до 31.05.2020 года.

Для проверяемого налогоплательщика это означает, что после 31.05.2020 года проверка будет возобновлена на неиспользованный срок. Однако от налогового органа не требуется принятия каких-либо решений (приказа) о приостановлении налоговой проверки.

Важно отметить, что на период с 18.03.2020 года по 31.05.2020 года приостанавливается течение сроков давности для начисления денежных обязательств налоговыми органами, предусмотренные ст.102 НКУ. Объясню на простом примере. В случае, если сроком давности для начисления налоговым органом денежных обязательств по налоговой декларации по НДС за февраль 2017 года, например, является 19.03.2020 года, то с учетом остановки, последний день срока давности для начисления по такой декларации будет 01.06.2020 года.

Как видим, государство идет на уступки бизнесу. Однако не стоит забывать о том, что никаких послаблений, консенсуса или «мировых соглашений» не предложено относительно продолжающихся налоговых споров и завершенных налоговых или иных проверок государственных органов. А значит, бизнес и в дальнейшем должен продолжать отстаивать свои интересы и права в противостоянии с государственными органами, залогом успеха в которых может служить профессиональная юридическая помощь.

Но в современных реалиях как бизнес так и адвокатское сообщество объединяет одно – человеческий потенциал. А значит, пожелание нам быть здоровыми будет крайне актуальным.

Мария Золотарева, адвокат, руководитель практики налогового и таможенного права АО «Вдовичен и партнеры»