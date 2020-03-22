Яков Воронин: как Украине наполнить бюджет во времена COVID-19

Все обсуждают законопроект №3220 («О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины») и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков в период действия в стране карантинных мероприятий. Эти законодательные инициативы, с одной стороны, отчасти облегчают жизнь налогоплательщикам.

С другой стороны, урезая и так небольшие доходы бюджета, государству требуется уже сейчас предпринимать меры, которые позволят не только компенсировать убытки из-за недополученных налоговых отчислений, но и дополнительно наполнить бюджет. Государству следует смотреть на ситуацию шире и искать возможности и точки роста для бюджета. Тем более они есть и находятся под самым носом.

Давайте подумаем: какой урок мы можем вынести из ситуации с карантином? Когда большинство офисов перешло на удаленную работу?

Все просто: мы стали больше потреблять цифровых продуктов и в дальнейшем, после того, как ситуация с пандемией будет решена, общемировая тенденция развернётся в полный рост в сторону ещё большей цифровизации нашей работы и жизни.

Устои и жизненные привычки после самоизоляции навсегда зафиксируются в нашем подсознании, и мы будем усиленно готовить себя к следующей подобной ситуации. А значит, рост потребления цифровых продуктов ускорится многократно.

Государство может и должно этим воспользоваться. Как? Верно, принять закон о налогообложении доходов крупных цифровых компаний, которые ещё называются GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).

Безусловно, перечнем этих компаний не ограничиваются цифровые продукты таких корпораций, как Microsoft, Wargaming, Booking.com.

Подобные законы, так называемый «налог на Google», введён в разных странах мира, включая Францию, Италию, Чехию, Беларусь.

Например, Франция в 2019 году приняла закон, согласно которого компания подпадает под действие местного закона о налоге на продукты и услуги IT, если общий объём прибыли составляет не менее 750 млн евро, из которых 25 млн евро получены от реализации во Франции. Такая компания платит 3% от доходов местного подразделения.

Республика Беларусь пошла по другому пути. Там на цифровые продукты и услуги, приобретённые в пределах страны, добавляется 20% НДС. По официальным данным, на учете в налоговых органах страны находятся 53 цифровые компании, которые реализуют свои продукты на территории Республики Беларусь.

В Украине также был зарегистрирован законопроект №2634 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения налогом на добавленную стоимость электронных услуг, поставляемых нерезидентами физическим лицам, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины».

К сожалению, дальше регистрации дело не сдвинулось. Закон лежит без движения с декабря 2019 года. И очень зря, если учесть, что сейчас все судорожно пытаются решить, как наполнить бюджет!

Кто-то скажет, что когда горит дом, строить другой бессмысленно. Но именно эта стратегия и позволит восстанавливаться после того, как пожар будет потушен.

Сейчас время для того, чтобы пересмотреть все возможные решения под призмой сложившейся ситуации. Время снять горы и масштабировать возможные варианты наполнения бюджета.

Ещё один актуальный вопрос: по какому всё-таки пути пойти Украине в вопросе введения цифрового налога?

Варианта два: введение НДС на цифровые продукты и услуги или же оплата налога с доходов, полученных иностранными цифровыми компаниями.

Думаю, что ввести от 3 до 7 процентов с доходов иностранных компаний будет лучше как минимум исходя из того, что:

администрировать НДС будет гораздо сложнее, а значит – дороже;

будет гораздо сложнее, а значит – дороже; НДС является налогом, который фактически оплачивает конечный покупатель, то есть население, что автоматически приведёт к удорожанию стоимости цифровых продуктов на 20%;

является налогом, который фактически оплачивает конечный покупатель, то есть население, что автоматически приведёт к удорожанию стоимости цифровых продуктов на 20%; 3-7% будет тем решением, которое устроит всех игроков (не утверждаю, но надеюсь на это) и, кроме этого, не просматривается прямая причинно-следственная связь между введением налога и подорожанием цифрового продукта для населения.

И завершить хочу цифрами, которые должны убедить всех в своевременности и правильности изложенного подхода.

Первое. Предлагаю изучить финансовую отчётность компании Google за 2019 г., чтобы понять общемировую тенденцию финансового пирога, от которого Украина не получает ничего.

Второе. Это статистика доходов Google в Украине, которые в 2018 году составили 3,5 млрд грн. Цифра, в среднем, растёт на 75% в год. А сейчас покажет и более стремительный рост.

Вывод: смотреть на вещи нужно шире. Не все должны концентрироваться только на тушении пожара COVID-19.

Яков Воронин, адвокат, доктор юридических наук, доцент, собственник “Адвокатского бюро Якова Воронина”