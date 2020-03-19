В Киеве выдали почти 100 тысяч спецбилетов для проезда

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Столичные власти уже выдали 97 тысяч специальных билетов, воспользоваться которыми могут исключительно те пассажиры, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны.
Об этом написал советник киевского городского головы Владимир Бондаренко.
В процессе обработки выдача еще тысяч спецбилетов по заявкам от определенных предприятий и учреждений.
Предприятия, учреждения и организации, руководители которых хотели и способны организовать работу и передвижение своих работников должным образом, получили и передали спецбилеты своим сотрудникам за 1 сутки.
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