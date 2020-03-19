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В Киеве выдали почти 100 тысяч спецбилетов для проезда

В Киеве выдали почти 100 тысяч спецбилетов для проезда

Столичные власти уже выдали 97 тысяч специальных билетов, воспользоваться которыми могут исключительно те пассажиры, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны.

Об этом написал советник киевского городского головы Владимир Бондаренко.

В процессе обработки выдача еще тысяч спецбилетов по заявкам от определенных предприятий и учреждений.

Предприятия, учреждения и организации, руководители которых хотели и способны организовать работу и передвижение своих работников должным образом, получили и передали спецбилеты своим сотрудникам за 1 сутки.

Справка Finance.ua:

  • С понедельника, 23 марта, в Киеве ездить в общественном транспорте можно только по специальным пропускам.
  • Кто сможет ездить: общественный транспорт столицы перевозит исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города: медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.
  • В КГГА объяснили механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
По материалам Finance.UA
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