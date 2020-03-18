В Киеве закроют общественный транспорт: кто сможет ездить (видео)

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В Киеве с понедельника закроют общественный транспорт для большинства граждан. Им смогут пользоваться только отдельные категории работников.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении.
Когда закроют – с понедельника, 23 марта.
Кто сможет ездить – общественный транспорт столицы перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города
Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня.
Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска.
Другие пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут.
Киевлян призвали:
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