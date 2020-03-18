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В Киеве закроют общественный транспорт: кто сможет ездить (видео)

В Киеве закроют общественный транспорт: кто сможет ездить (видео)

В Киеве с понедельника закроют общественный транспорт для большинства граждан. Им смогут пользоваться только отдельные категории работников.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении.

Когда закроют – с понедельника, 23 марта.

Кто сможет ездить – общественный транспорт столицы перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города

  • Медицинские работники, спасатели.
  • Правоохранители, специалисты сферы ЖКХ.
  • Люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках.
  • Также сотрудники стратегических предприятий.

Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня.

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска.

Другие пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут.

Киевлян призвали:

  • Оставаться дома, не устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам.
  • Руководителей учреждений и предприятий максимально перевести всех работников на дистанционную работу.
  • Государственная пограничная служба должна усилить контроль за тем, чтобы украинцы, спецрейсами прибывающих из-за границы, находились 14 дней в самоизоляции.
По материалам Finance.UA
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