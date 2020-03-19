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В Украине с мая трудовые пенсии проиндексируют на 11% (инфографика)

В Украине с мая трудовые пенсии проиндексируют на 11% (инфографика)

С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время онлайн-брифинга.

«С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная прибавка к пенсии в размере 500 гривен», – сказала Лазебная.

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Министр рассказала, что с апреля будет осуществлена единовременная выплата по 1 тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен.

“Таких пенсионеров у нас более 10 миллионов. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий», – добавила министр.

По ее словам, тысячу гривен и индексацию пенсий Пенсионный фонд производит автоматически, поэтому обращаться никуда не нужно.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Президент Зеленский заявил, что правительство готово доплатить пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен. Также правительство индексирует пенсии.
  • Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года, который, согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии. Согласно сообщению, средняя зарплата в январе составила 9 581,38 гривен.

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По материалам Finance.UA
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