В Украине с мая трудовые пенсии проиндексируют на 11% (инфографика)

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С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%.
Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время онлайн-брифинга.
«С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная прибавка к пенсии в размере 500 гривен», – сказала Лазебная.
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Министр рассказала, что с апреля будет осуществлена единовременная выплата по 1 тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен.
“Таких пенсионеров у нас более 10 миллионов. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий», – добавила министр.
По ее словам, тысячу гривен и индексацию пенсий Пенсионный фонд производит автоматически, поэтому обращаться никуда не нужно.
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