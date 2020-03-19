В Украине с мая трудовые пенсии проиндексируют на 11% (инфографика)

С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время онлайн-брифинга.

«С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная прибавка к пенсии в размере 500 гривен», – сказала Лазебная.

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Министр рассказала, что с апреля будет осуществлена единовременная выплата по 1 тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен.

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“Таких пенсионеров у нас более 10 миллионов. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий», – добавила министр.

По ее словам, тысячу гривен и индексацию пенсий Пенсионный фонд производит автоматически, поэтому обращаться никуда не нужно.

Справка Finance.ua:

Ранее Президент Зеленский заявил, что правительство готово доплатить пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен. Также правительство индексирует пенсии.

Единовременную помощь в размере 1000 грн также получат: люди с инвалидностью; дети с инвалидностью; люди с инвалидностью с детства; те, кто получают социальные пенсии.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года, который, согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии. Согласно сообщению, средняя зарплата в январе составила 9 581,38 гривен.

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