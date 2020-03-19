В отделениях Приватбанка во время карантина число клиентов сократилось вдвое

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В отделениях Приватбанка во время карантина число клиентов стало вдвое меньше, чем обычно.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Количество, объемы платежей и банковских операций, которые клиенты проводят онлайн в приложении Приват24, увеличилось за этот период на 27%.
“За первую неделю общенационального карантина количество клиентов, обслуживаемых в офлайн банковской сети, сократилось от 30% до 70% в зависимости от региона… в целом по системе количество клиентов, посещающих отделение, сократилось на 54%”, – говорится в сообщении.
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