В отделениях Приватбанка во время карантина число клиентов сократилось вдвое

В отделениях Приватбанка во время карантина число клиентов стало вдвое меньше, чем обычно.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Количество, объемы платежей и банковских операций, которые клиенты проводят онлайн в приложении Приват24, увеличилось за этот период на 27%.

“За первую неделю общенационального карантина количество клиентов, обслуживаемых в офлайн банковской сети, сократилось от 30% до 70% в зависимости от региона… в целом по системе количество клиентов, посещающих отделение, сократилось на 54%”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

За первую “карантинную” неделю в Украине клиенты Приватбанка стали чаще оплачивать покупки карточками и электронными кошельками.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr