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В отделениях Приватбанка во время карантина число клиентов сократилось вдвое

В отделениях Приватбанка во время карантина число клиентов сократилось вдвое

В отделениях Приватбанка во время карантина число клиентов стало вдвое меньше, чем обычно.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Количество, объемы платежей и банковских операций, которые клиенты проводят онлайн в приложении Приват24, увеличилось за этот период на 27%.

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“За первую неделю общенационального карантина количество клиентов, обслуживаемых в офлайн банковской сети, сократилось от 30% до 70% в зависимости от региона… в целом по системе количество клиентов, посещающих отделение, сократилось на 54%”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • За первую “карантинную” неделю в Украине клиенты Приватбанка стали чаще оплачивать покупки карточками и электронными кошельками.

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По материалам Finance.UA
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