Мировой рынок смартфонов упал наиболее сильно за всю свою историю из-за коронавируса

Мировые поставки смартфонов в течение февраля 2020 года упали на рекордные 38% против аналогичного периода предыдущего года – это наибольшее падение за всю историю производства смартфонов в мире.

Об этом говорится в отчете аналитической компании Strategy Analytics.

В целом в феврале в мире поставили 61,8 миллиона новых смартфонов против 99,2 миллиона за февраль прошлого года. Наибольшее падение зафиксировали в Азии, где ввиду ограничительных мер люди не могли покупать смартфоны, а компании-производители не могли их производить.

В то же время аналитики прогнозируют, что данные за март 2020 года могут быть еще хуже, ведь карантин и ограничительные меры в марте распространились на большинство стран мира, прежде всего на США и Европу, где покупают больше всего смартфонов.