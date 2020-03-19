Из Украины пытались вывезти почти 40 тысяч медицинских халатов

Из Украины в Европейский Союз пытались вывезти почти 40 тысяч медицинских халатов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Правоохранители остановили грузовой автомобиль, направлявшийся в одну из стран ЕС, на таможенном посту «Ягодин» Волынской таможни. В ходе таможенного досмотра грузовика в нем обнаружили партию медицинских халатов из нетканого синтетического волокна. Отмечается, что стоимость задержанной партии медицинских халатов составляет почти 42 тысячи евро.

Идут неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») Уголовного кодекса.