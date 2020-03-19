0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

Из Украины пытались вывезти почти 40 тысяч медицинских халатов

Из Украины пытались вывезти почти 40 тысяч медицинских халатов

Из Украины в Европейский Союз пытались вывезти почти 40 тысяч медицинских халатов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Правоохранители остановили грузовой автомобиль, направлявшийся в одну из стран ЕС, на таможенном посту «Ягодин» Волынской таможни. В ходе таможенного досмотра грузовика в нем обнаружили партию медицинских халатов из нетканого синтетического волокна. Отмечается, что стоимость задержанной партии медицинских халатов составляет почти 42 тысячи евро.

Идут неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») Уголовного кодекса.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.