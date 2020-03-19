Украинские ученые разработали тестовую систему для диагностики коронавируса

Ученые Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины (НАН) по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины начали работу над созданием отечественных тест-систем для диагностики коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщили в пресс-службе НАН Украины.

За это время в Институте удалось провести дизайн и синтез 4-х нуклеотидных праймеров, соответствующих самым специфическим последовательностям в геноме данного вируса.

В настоящее время разработанная в НАН Украины тест-система, которая не подпадает под патентную охрану иностранных тест-систем, готовится к выпуску на базе Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Кроме того, ранее в Национальной академии наук Украины разработан и внедрен ряд препаратов для использования в медицинской практике, в частности с противовирусным действием.