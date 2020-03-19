Криптовалютный хедж-фонд закрылся после обвала рынка

Криптовалютный хедж-фонд Adaptive Capital планирует закрыться после произошедшего 12 — 13 марта обвала рынка, сообщает The Block.

“Adaptive приняла решение прекратить операции и вернуть оставшиеся средства участникам фонда. Мы убеждены, что риски работы в столь нестабильной среде превышают потенциальные выгоды”, — говорится в адресованном инвесторам письме.

В компании посетовали на “неполноценность инфраструктуры”, из-за которой проблематично должным образом реагировать на движения волатильного рынка.

В частности во время падения цены биткойна ниже $4000 платформа BitMEX сталкивалась с серьезными перебоями на протяжении примерно 45 минут, в течение которых не обрабатывались торговые приказы пользователей. Представители популярной криптодеривативной биржи объяснили эти проблемы распределенными атаками типа “отказ в обслуживании” (DDoS).

Знакомые с ситуацией источники утверждают, что во время обвала Adaptive потеряли более 50% капитала. Это стало серьезным ударом как для инвесторов, так и для самого фонда, который с 3 октября 2018 года по 3 мая 2019 года показал доходность в 552,77%.