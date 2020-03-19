Криптовалютный хедж-фонд закрылся после обвала рынка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Криптовалютный хедж-фонд Adaptive Capital планирует закрыться после произошедшего 12 — 13 марта обвала рынка, сообщает The Block.
“Adaptive приняла решение прекратить операции и вернуть оставшиеся средства участникам фонда. Мы убеждены, что риски работы в столь нестабильной среде превышают потенциальные выгоды”, — говорится в адресованном инвесторам письме.
В компании посетовали на “неполноценность инфраструктуры”, из-за которой проблематично должным образом реагировать на движения волатильного рынка.
В частности во время падения цены биткойна ниже $4000 платформа BitMEX сталкивалась с серьезными перебоями на протяжении примерно 45 минут, в течение которых не обрабатывались торговые приказы пользователей. Представители популярной криптодеривативной биржи объяснили эти проблемы распределенными атаками типа “отказ в обслуживании” (DDoS).
Знакомые с ситуацией источники утверждают, что во время обвала Adaptive потеряли более 50% капитала. Это стало серьезным ударом как для инвесторов, так и для самого фонда, который с 3 октября 2018 года по 3 мая 2019 года показал доходность в 552,77%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киевводоканале рассказали, как поверить счетчики и сделать перерасчет не выходя из домаВчера, 17:10 - 4881 8
В Киеве закроют общественный транспорт: кто сможет ездить (видео)Вчера, 15:45 - 2674 6
Предприниматели вывезли маски из Украины в Китай - ГеращенкоПозавчера, 14:49 - 1887 6
Украинцы стали реже посещать банковские отделения - НБУВчера, 18:10 - 802 3
За неделю Нацбанк «сжег» более $1 млрд из резервов для поддержки гривныВчера, 19:43 - 1042 2
В Киевводоканале рассказали, как поверить счетчики и сделать перерасчет не выходя из домаВчера, 17:10 - 4881 8
В Киеве закроют общественный транспорт: кто сможет ездить (видео)Вчера, 15:45 - 2674 6
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1000 гривенВчера, 16:17 - 2226
Сколько стоит телевизор с двумя экранами Hisense (фото)6 ч. назад - 1976
😷 НБУ показал процесс обеззараживания гривневых банкнот от коронавируса (видео)Вчера, 14:46 - 1757 1
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)40 мин. назад - 41
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 1276
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 3383
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 2859
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 4423 2