Карантин для импорта: исчезнут ли из продажи иностранные продукты

92% продуктов, которые потребляют украинцы, – отечественного производства.

Такие цифры озвучивает экономист Олег Пендзин. Украина пока импортирует – бананы и другие цитрусовые, рыбу, которая, в основном, мороженая.

Украина импортом, в основном, перекрывает потребность в тех продуктах, на которые у нас выросла цена. По словам Олега Пендзина, мы уже полгода едим белорусский и русский картофель, потому что он дешевле отечественного. Благодаря этому импорту мы смогли сдержать цены. Хоть украинская картошка имеется и в нужных нам объемах.

“Мы едим польские яблоки, хоть в Украине также они растут, но там они дешевле. В придачу потребляем немножко польских сыров. То есть мы импортируем много продуктов не потому, что мы их не производим, а потому что они там дешевле”, – объясняет Олег Пендзин.

Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко соглашается с коллегой и говорит – импортные продукты не исчезнут. Если изучить перечень пунктов пересечения границ, то закрыты только пассажирские, а грузовые – работают.

“Ограничительных мер в отношении импорта не было. А вот по экспорту некоторые категории продуктов должны ограничить”, – отмечает Алексей Дорошенко.

Председатель государственной таможенной службы Максим Нефедов успокаивает ценителей импорта и тех, кто панически скупает импортные спагетти и консервы из тунца, и призывает не волноваться. Ведь “заморских” продуктов питания хватит всем: их завезли в Украину на 40 тысяч тонн больше за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года. В целом импорт продуктов составил 158 тысяч тонн стоимостью 211 миллионов долларов. Это почти 8 000 полностью заполненных фур на 20 тонн.

“В этом росте есть и определенная доля детенизации, потому что видим существенный рост с начала года по всем “контрабандорискованным” товарам. Или люди внезапно стали больше покупать мобильных телефонов и алкоголя, или это просто то, что всегда было вне официальной статистики”, – отмечает чиновник.