За неделю Нацбанк «сжег» более $1 млрд из резервов для поддержки гривны

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В течение 16-20 марта Национальный банк Украины израсходовал из золотовалютных резервов 1,038 миллиарда долларов для сдерживания резкой девальвации гривны. Официальный курс доллара при этом вырос на 1,65 гривны.
Такая информация содержится в статистике Нацбанка.
В отличие от предыдущей недели, НБУ помимо продажи 1,088 миллиарда долларов из резервов успел также выкупить 50 миллионов долларов. Поэтому чистая продажа валюты составила 1,038 миллиона долларов.
Официальный курс доллара в понедельник, 16 марта составлял 26,08 гривны, а в конце недели, 20 марта, вырос до 27,8 гривны. В то же время на понедельник, 23 марта, Нацбанк несколько снизил курс доллара до 27,73 гривны за доллар.
Существенный рост курса валют произошел несмотря на продажу более 1 миллиарда долларов из резервов. В Нацбанке такую ситуацию объясняют паническими настроениями на рынке и продолжают уверять, что экономических оснований для девальвации нет.
В НБУ отмечают, что тенденция на рынке может измениться в противоположном направлении и гривна снова может укрепиться. Для этого необходимо заключить программу с Международным валютным фондом и утвердить финансовую отчетность Нафтогаза.
Продажа валюты из резервов в течение недели составила:
В целом с начала 2020 года Нацбанк продал из резервов 2,671 миллиарда долларов. В то же время НБУ удалось выкупить с рынка 1,282 миллиарда долларов. Чистая продажа валюты из резервов составила 1,389 миллиарда долларов.
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