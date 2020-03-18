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За неделю Нацбанк «сжег» более $1 млрд из резервов для поддержки гривны

За неделю Нацбанк «сжег» более $1 млрд из резервов для поддержки гривны

В течение 16-20 марта Национальный банк Украины израсходовал из золотовалютных резервов 1,038 миллиарда долларов для сдерживания резкой девальвации гривны. Официальный курс доллара при этом вырос на 1,65 гривны.

Такая информация содержится в статистике Нацбанка.

В отличие от предыдущей недели, НБУ помимо продажи 1,088 миллиарда долларов из резервов успел также выкупить 50 миллионов долларов. Поэтому чистая продажа валюты составила 1,038 миллиона долларов.

Официальный курс доллара в понедельник, 16 марта составлял 26,08 гривны, а в конце недели, 20 марта, вырос до 27,8 гривны. В то же время на понедельник, 23 марта, Нацбанк несколько снизил курс доллара до 27,73 гривны за доллар.

Существенный рост курса валют произошел несмотря на продажу более 1 миллиарда долларов из резервов. В Нацбанке такую ​​ситуацию объясняют паническими настроениями на рынке и продолжают уверять, что экономических оснований для девальвации нет.

В НБУ отмечают, что тенденция на рынке может измениться в противоположном направлении и гривна снова может укрепиться. Для этого необходимо заключить программу с Международным валютным фондом и утвердить финансовую отчетность Нафтогаза.

Продажа валюты из резервов в течение недели составила:

  • 16 марта – 238 миллионов долларов.
  • 17 марта – 300 миллионов долларов,
  • 18 марта – 200 миллионов долларов,
  • 19 марта – 150 миллионов долларов.

В целом с начала 2020 года Нацбанк продал из резервов 2,671 миллиарда долларов. В то же время НБУ удалось выкупить с рынка 1,282 миллиарда долларов. Чистая продажа валюты из резервов составила 1,389 миллиарда долларов.

По материалам hromadske.tv
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