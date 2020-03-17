США приостанавливают выдачу виз во всех посольствах

Государственный департамент США приостанавливает предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах страны в связи с пандемией коронавируса в мире.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

“В ответ на серьезные мировые проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает обычные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства отменят все намеченные встречи с выдачи иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта 2020 года. Если позволяют ресурсы, посольства и консульства будут продолжать оказывать срочные и неотложные визовые услуги”, – говорится в сообщении.

При этом услуги остаются доступными для граждан США. Также ситуация не влияет на программу безвизового въезда.

Отмечается, что зарубежные миссии США восстановят обычные визовые услуги как можно быстрее, однако пока Госдеп не в состоянии указать конкретную дату.