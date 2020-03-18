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В Киевводоканале рассказали, как поверить счетчики и сделать перерасчет не выходя из дома

В Киевводоканале рассказали, как поверить счетчики и сделать перерасчет не выходя из дома

Киевводоканал сообщил, что несмотря на объявленный карантин, у некоторых киевлян остались актуальные вопросы, в частности, по поверке счетчиков, заключению договоров и проведению перерасчетов.

Поскольку работа Центров обслуживания потребителей Киевводоканала ограничена, все эти вопросы можно решить дистанционно, передает пресс-служба Киевводоканала.

Можно ли самостоятельно распломбировать старые счетчики, которые подлежат замене, и установить новые:

  • на момент эпидемиологической ситуации разрешается самостоятельно провести замену и установку счетчиков;
  • необходимо зафиксировать данные (сделать фотофиксацию) старых и новых счетчиков, отправив данные на электронную почту в соответствии с административным районом;

Как можно произвести перерасчет, не приходя в центр обслуживания потребителей, и что для этого нужно:

  • отправить файлов фотофиксациии счетчиков (если была проверка, свидетельства о поверке) и правоустанавливающие документы на квартиру на электронный адрес, который можно найти по ссылке для дальнейшей обработки.

Как можно заключить договор с ЧАО «АК «Киевводоканал» во время карантина:

  • необходимо подготовить документы: паспорт, документы, подтверждающие право собственности на квартиру; справку о присвоении ИНН; документы, подтверждающие право на льготу (льготное удостоверение), при наличии паспорта на приборы учета воды, документы о проведении метрологической поверки квартирных приборов учета воды, при необходимости, последнее оплаченное уведомление на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • распечатать на сайте Общества заявление для заключения договора, заполнить и подписать его. Отсканировать заявление и другие вышеуказанные документы и отправить на электронную почту, которую можно найти по ссылке
  • специалисты Общества обработают документы и ​​подготовят договор;
  • как только стабилизируется ситуация в стране, Вы сможете получить его в ближайшем центре обслуживания потребителей.

Происходила замена счетчиков, как передать данные для отображения новых счетчиков в базе Киевводоканала:

  • указать адрес, по которому возник вопрос, и отправить фото паспортов счетчиков и фактические фото счетчиков на электронную почту
  • данные будут внесены в базу, для возможности подачи показателей и оплаты данных услуг, а фактическое опломбирование произойдет после завершения карантина.

Как произвести опломбирование счетчиков и поставить их на коммерческий учет:

  • отправить фото паспортов/поверки данных счетчиков и фактическое фото установки на официальную почту, а также адрес, по которому проводится обращение, и контактный телефон;
  • счетчики будут занесены в базу Киевводоканала, а фактически опломбированы будут после завершения карантина.

Произвели поверку счетчиков, как передать результаты поверки:

  • отправить фото результатов поверки и фото акта монтажа/демонтажа/опломбирования или фактическое фото счетчиков, в которых произведена поверка, на электронную почту.
По материалам Finance.UA
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