В Киевводоканале рассказали, как поверить счетчики и сделать перерасчет не выходя из дома

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Киевводоканал сообщил, что несмотря на объявленный карантин, у некоторых киевлян остались актуальные вопросы, в частности, по поверке счетчиков, заключению договоров и проведению перерасчетов.
Поскольку работа Центров обслуживания потребителей Киевводоканала ограничена, все эти вопросы можно решить дистанционно, передает пресс-служба Киевводоканала.
Можно ли самостоятельно распломбировать старые счетчики, которые подлежат замене, и установить новые:
Как можно произвести перерасчет, не приходя в центр обслуживания потребителей, и что для этого нужно:
Как можно заключить договор с ЧАО «АК «Киевводоканал» во время карантина:
Происходила замена счетчиков, как передать данные для отображения новых счетчиков в базе Киевводоканала:
Как произвести опломбирование счетчиков и поставить их на коммерческий учет:
Произвели поверку счетчиков, как передать результаты поверки:
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