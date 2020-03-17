"Ощадбанк" выплатил 250 миллионов долларов по еврооблигациям

“Ощадбанк” согласно установленному графику в полном объеме осуществил выплату в сумме 250 миллионов долларов, что составляет 50% общего объема эмиссии еврооблигаций на 500 миллионов. Вместе с плановым погашением “Ощадбанк” также осуществил выплату купона.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Выпуск был осуществлен Ощадбанком в виде нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) в 2013 году и в 2015 году репрофилирован в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) Международного валютного фонда.

Репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало среди прочего амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения до 2025 года.

Остаток основной суммы будет погашен десятью равными частями каждые полгода, начиная с сентября 2020 года с окончательным погашением 20 марта 2025 года.