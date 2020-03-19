Крупнейшая в Украине СЭС крышного типа увеличила мощность

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Крупнейшая в Украине СЭС крышного расположения «Студениковская ФЭС» увеличила суммарную мощность с 12,4 до 15,2 МВт.
Об этом сообщает Ассоциация звероводов Украины.
Электростанция, введенная в эксплуатацию в прошлом году, находится в Переяслав-Хмельницком районе. Для реализации проекта было привлечено $11 млн инвестиций при частичной кредитной поддержке«Укргазбанка». Обеспечивая потребителей Киевской области «зеленой» электроэнергией, станция, как ожидается, сократит выбросы СО₂ примерно на 15 тыс. тонн в год.
Одно из ключевых отличий «Студениковская ФЭС» от других фотоэлектрических станций состоит в том, что одна половина панелей размещена на запад, а вторая — на восток, тогда как в большинстве случаев панели ориентируют в южном направлении. Расположение «восток-запад», как сообщается, обеспечивает более ровный темп выработки электроэнергии с раннего утра и до позднего вечера. Вторая особенность объекта — панели размещены на крышах норковой фермы «Пелском», крупнейшего в мире предприятия, занимающегося выращиванием норок.
Солнечные батареи обеспечивают дополнительную защиту норкам от высоких температур в летний период. Помещения, в которых находятся клетки, нагреваются меньше, создавая животным более комфортные условия, рассказал владелец «Студениковской ФЭС» и «Пелском» Александр Харченко.
Проекты по оснащению фасадов и крыш солнечными панелями с целью снижения объемов потребляемой энергии и повышения энергоэффективности все чаще встречаются в Украине. Но если оценивать объективно, то «Студениковская ФЭС» — не один из них. Кровельной эта СЭС является лишь номинально, и очевидно, что помещения «Пелскома» оснастили солнечными панелями не ради повышения энергоэффективности зданий, а ради заработка на пресловутых «зеленых» тарифах (строения помогли обойти ограничения по мощности для наземных СЭС), но это уже совсем другая история.
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