Столичные полицейские пресекли работу трех игорных заведений в разных районах города (фото, видео)

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Полиция Киева совместно с работниками столичного подразделения стратегических расследований разоблачила незаконную деятельность нескольких залов игровых автоматов, которые функционировали в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах города. По всем фактам начаты уголовные производства.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
Как отметил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, несмотря на то, что сейчас главной задачей правоохранителей является обеспечение охраны общественного порядка и выполнения ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, сотрудники полиции продолжают раскрывать преступления и задерживать правонарушителей. В том числе не прекращают вести борьбу с нелегальными игорными заведениями.
“На улице Старовокзальной в Шевченковском районе столицы оперативники обнаружили помещение с игровыми автоматами, откуда изъяли 14 мониторов, 14 системных блоков, мобильные телефоны, флэш-накопители и чековые аппараты. Вещественные доказательства отправили на экспертизу, результаты которой приобщат к материалам досудебного расследования”, – отмечается в сообщении.
Фото: Национальная полиция Украины
Кроме того, в ходе проведения по постановлению суда неотложного обыска в заведении на улице Радунской Деснянского района Киева сотрудники полиции изъяли 15 системных блоков и столько же мониторов, а также специальное оборудование для осуществления запрещенных игр.
А в Голосеевском районе города в игровом зале на улице Лятошинского правоохранители провели неотложный обыск при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1. В результате оттуда было изъято 15 комплектов для игорного бизнеса – мониторы и процессоры, 15 игровых столов, деньги, полученные от нелегальной деятельности.
Фото: Национальная полиция Украины
“Функционировало заведение на должном уровне – возле помещения работала охрана, которая запрещала вход посторонним лицам, также внутри были установлены видеокамеры, которые фиксировали обстановку. Также на месте находились администраторы, которые организовали этот прибыльный “бизнес”. В настоящее время на изъятое имущество наложен арест”, – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Владислав Ищенко.
По всем фактам начаты уголовные производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи наказывается штрафом до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности лиц с целью привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству.
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