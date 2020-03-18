Украинцы стали реже посещать банковские отделения - НБУ

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В Национальном банке Украины сообщили, что украинцы стали реже посещать банковские отделения.
Об этом заявила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.
«Мы ежедневно мониторим ситуацию по всей банковской системе. Мы отмечаем, что количество посещений банковских отделений сокращается», – сообщила Рожкова.
Она призвала банки не держать персонал отделений в полном составе, поскольку в этом нет смысла.
«Если мы видим, что меньше людей работает в том или ином отделении, то это не значит, что оно будет закрываться», – уточнила заместитель главы НБУ.
По словам Рожковой, пока банки могут оптимизировать количество своих отделений, однако массового закрытия происходить не должно: банки должны сохранять свое присутствие в том или ином населенном пункте или районе.
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