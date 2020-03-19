0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Турпоездки в прошлом году обошлись украинцам в 8 млрд долл. (инфографика)

В прошлом году туристические поездки обошлись украинцам в 8 млрд долларов, в настоящее время ожидается значительное сокращение путешествий.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

“Эта эпидемиологическая ситуация привела к тому, что туристические путешествия очень снизились. В прошлом году туристические путешествия украинских граждан составили 8 млрд долларов. Но в 2020 году можно ожидать достаточно значительного сокращения”, – сказал Сологуб.

Кстати, если вы решили пока попутешевствовать по Украине, но не хватает средств – Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам. В одном месте собрали все самые лучшие предложения банков и МФО.

Помощник по кредитам

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.