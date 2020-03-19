Турпоездки в прошлом году обошлись украинцам в 8 млрд долл. (инфографика)

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В прошлом году туристические поездки обошлись украинцам в 8 млрд долларов, в настоящее время ожидается значительное сокращение путешествий.
Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.
“Эта эпидемиологическая ситуация привела к тому, что туристические путешествия очень снизились. В прошлом году туристические путешествия украинских граждан составили 8 млрд долларов. Но в 2020 году можно ожидать достаточно значительного сокращения”, – сказал Сологуб.
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