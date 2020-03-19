Валюты, наиболее обесценившиеся к доллару с начала года (инфографика)

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Экспертная платформа НБУ исследовала тенденции изменения национальных валют стран с развивающимися рынками. Украинская гривна не находится среди лидеров девальвации.
Об этом пишет Экспертная платформа НБУ.
Наиболее обесценившиеся валюты:
Антилидер девальвации – фунт Египта и юань Женьминьби. Так, фунт укреплялся как в течение 2019 года, так и в январе-феврале 2020 года на фоне значительного спроса иностранцев на высокодоходные облигации Египта в национальной валюте. В свою очередь, устойчивость юаня поддерживалась прогрессом Китайской Народной Республики, где зародилась пандемия, в преодолении ее последствий и возобновлении деловой жизни.
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