Валюты, наиболее обесценившиеся к доллару с начала года (инфографика)

Экспертная платформа НБУ исследовала тенденции изменения национальных валют стран с развивающимися рынками. Украинская гривна не находится среди лидеров девальвации.

Об этом пишет Экспертная платформа НБУ.

Наиболее обесценившиеся валюты:

Российский рубль больше остальных обесценился к доллару – на 27%. Известно, что отсутствие договоренности между Саудовской Аравией и Россией по сокращению объемов добычи и фактический развал соглашения ОПЕК + обвалили цены на нефть на 40%. Это также повлияло на валюты других стран-экспортеров энергетических ресурсов, в частности казахстанский тенге.

Девальвацию бразильского реала вызвали также внутренние факторы. Среди них снижение производства и экспорта зерновых и железной руды из-за погодных условий.

Антилидер девальвации – фунт Египта и юань Женьминьби. Так, фунт укреплялся как в течение 2019 года, так и в январе-феврале 2020 года на фоне значительного спроса иностранцев на высокодоходные облигации Египта в национальной валюте. В свою очередь, устойчивость юаня поддерживалась прогрессом Китайской Народной Республики, где зародилась пандемия, в преодолении ее последствий и возобновлении деловой жизни.

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